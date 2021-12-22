有關外電報導，共諜黑手已伸進台灣軍方。國防部長邱國正上午表示，官兵只要發覺異常就會反映，國防部也會啟動調查偵查機制，到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。

路透社日昨報導，國軍多名現役高階軍官替北京從事間諜活動而被定罪，北京更滲透總統蔡英文維安團隊，總統隨扈也遭滲透。邱國正指出，國軍在這方面一直都有周延防範，首先要做到自我防衛、防衛防諜的概念，並透過教育及宣教機會強化官兵保防意識。

邱國正強調，最重要的就是「發現要早」，國軍對這些狀況都有反情報機制，且官兵都有很好的習慣，只要覺得事情不太對勁時就會反映，國防部便啟動偵查及調查機制，國軍在這方面到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。

國防部表示，國軍透過多元教育方式宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，即遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，並未遭滲透。

國防部強調，國軍對於可能外洩機密資訊即速採變更手段，並在案件未產生洩密危害前，即阻斷刺密蒐情管道，可有效維護機密安全。

至於報導中有關「維安部門」部分，洩露的並非國安機密資訊，這部分早已經過司法相關程序，並由檢調機關依法起訴。