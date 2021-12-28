針對媒體報導「海軍下士闖女士兵寢室，偷內衣褲與金飾」一事，海軍艦隊指揮部今（28）日表示，本屬一三一艦隊沱江軍艦劉姓下士竊取同仁財物，經單位主動調查後，依規定核予大過兩次懲處，已檢討汰除，並移送法辦。

海軍艦隊指揮部進一步表示，本部將援引案例並持恆加強軍、法紀教育及內部管理作為；凡官兵肇生違法事件，本部秉留優汰劣原則，貫徹嚴考核、嚴淘汰，絕不寬貸，以維軍譽。