海軍沱江艦下士竊取同艦官兵財物 記過汰除移送法辦 19:532021/12/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沱江艦高速劃過海面進入備戰狀態。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「海軍下士闖女士兵寢室，偷內衣褲與金飾」一事，海軍艦隊指揮部今（28）日表示，本屬一三一艦隊沱江軍艦劉姓下士竊取同仁財物，經單位主動調查後，依規定核予大過兩次懲處，已檢討汰除，並移送法辦。 海軍艦隊指揮部進一步表示，本部將援引案例並持恆加強軍、法紀教育及內部管理作為；凡官兵肇生違法事件，本部秉留優汰劣原則，貫徹嚴考核、嚴淘汰，絕不寬貸，以維軍譽。 德海軍司令：將擴大在亞洲軍力部署 下次也許會通過台灣海峽 百組魚叉飛彈需擴編20中隊 立委質疑海軍優秀人力留艦、淘汰人力搞飛彈 #下士 #海軍 #竊取 #財物 #汰除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雄二雄三飛彈實彈射擊數量少 立委提案減列明年度預算要求海軍重視 11:472021/12/26 政治 2線3星警官屢偷同仁馬克杯及茶葉 懲戒法院判決出爐 13:202021/12/26 社會 澳洲海軍巡邏艇延期交付 損失12億元 澳媒：與大陸有關 18:002021/12/17 軍事 岸置飛彈部隊擴編 人力拉警報 04:102021/12/27 焦點要聞 刪國防預算 在野黨應理直氣壯 04:102021/12/27 焦點要聞 海軍沱江艦下士闖女寢室偷內衣 順勢摸走5萬元金飾慘了 19:582021/12/28 社會 退休軍艦輪機長 變身系統工程師 04:102021/12/19 地方新聞 張競快評》參加環太 先恢復敦睦 11:022021/12/17 快評 美軍波特蘭號再度測試雷射武器 擊沉1艘小艇 23:592021/12/15 軍事 挪威海軍演習 在海床發現可能爆炸的二戰遺留魚雷 17:032021/12/20 軍事 國戰會論壇》美國海軍鏽戰力 露餡了（羅慶生） 08:412021/12/21 海納百川 政治熱門新聞 「他」現身陪林靜儀掃街 港媒大驚：要重返政壇了？ - 政治 看完侯友宜最新民調 媒體人竟爆3大預言 - 政治 6大政治人物最新民調 他第1 蔡英文排名曝光 - 政治 蔡英文急推竹竹合併 林濁水發現一件怪事嘆：於心何忍 - 政治 「論文門」最新民調出爐！彭文正爆新進展 網大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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