為了實踐跟東北樂天金鷲的深度合作，樂天桃猿明年新增兩位日籍教練，古久保健二取代因生涯規畫離隊的首席教練林振賢，38歲的前樂天金鷲內野手西村弥則負責強化內野與跑壘部分，本土的劉家豪、曾翊誠也離開樂天教練團。

古久保健二從2016年底開始擔任東北樂天金鷲一軍投捕教練，2019年迄今在富邦悍將擔任投捕教練，明年改任桃猿的首席教練，負責強化投捕及整體作戰。

西村弥則有8年日職資歷，球員生涯均效力樂天金鷲，雖然生涯打擊率僅1成88，卻以守備見長，一、二、三壘與游擊都曾守過。樂天球團表示，新年度西村將總合守備跑壘，並與教練陳雁風在內野訓練上相互合作分工。

樂天桃猿明年續由曾豪駒、劉榮華擔任一、二軍總教練，一軍打擊教練由美國籍教練鮑伊（Charles Poe）留任，投手教練曾翊誠合約到期後不續聘，一軍投手教練由許銘傑與林英傑出任，二軍投手教練首席則由川岸強接任，42歲的川岸球員生涯2007年到2012年曾效力樂天金鷲，球員資歷完整，育成經驗豐富。