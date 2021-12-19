塔山電廠薩克斯風社街頭公益表演，為寒冬帶來暖流。（李金生攝）

天震堂醒獅團應邀同台演出，為人來人往的街頭帶來歡欣熱鬧。（李金生攝）

塔山電廠也在現場設立宣導攤位，並有樂捐摸彩活動。（李金生攝）

台電金門塔山發電廠今晚在北鎮廟廣場舉辦「金愛你 樂無比」公益音樂會，塔山電廠薩克斯風社與碧山樂團、家扶中心木箱鼓才藝隊、天震堂醒獅團同台演出，為人來人往的街頭帶來歡欣熱鬧。

塔山發電廠也在現場設立宣導攤位，並有樂捐摸彩活動，當地鄉親蜂擁參加外，也有不少遊客共襄盛舉。募款所得將全數用於協助家扶弱勢兒童，希望為寒冬注入暖流，也期待透過街頭表演，吸引更多人加入愛心行列。