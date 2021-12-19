金門塔山電廠用愛發電 街頭公益音樂會吸人潮 19:342021/12/19 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門家扶中心木箱鼓才藝隊應邀參加街頭演出。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 塔山電廠薩克斯風社街頭公益表演，為寒冬帶來暖流。（李金生攝） 天震堂醒獅團應邀同台演出，為人來人往的街頭帶來歡欣熱鬧。（李金生攝） 塔山電廠也在現場設立宣導攤位，並有樂捐摸彩活動。（李金生攝） 台電金門塔山發電廠今晚在北鎮廟廣場舉辦「金愛你 樂無比」公益音樂會，塔山電廠薩克斯風社與碧山樂團、家扶中心木箱鼓才藝隊、天震堂醒獅團同台演出，為人來人往的街頭帶來歡欣熱鬧。 塔山發電廠也在現場設立宣導攤位，並有樂捐摸彩活動，當地鄉親蜂擁參加外，也有不少遊客共襄盛舉。募款所得將全數用於協助家扶弱勢兒童，希望為寒冬注入暖流，也期待透過街頭表演，吸引更多人加入愛心行列。 國聚打造白色聖誕野餐派對 今日美術園道熱鬧登場 韓國華僑流落街頭飢寒起盜心 暖警合資送愛心 #金門 #塔山電廠 #街頭 #公益音樂會 #發電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門公投冷清 楊鎮浯向鄉親喊話催票 14:082021/12/18 政治 永豐金為偏鄉長者圓夢出唱片 04:102021/12/17 金融．稅務 關懷憂鬱症音樂會 以大坂直美精神鼓舞病友 11:122021/12/19 生活 永豐金催生彼時 為偏鄉長輩出唱片 04:102021/12/17 財經焦點 金門縣長直播開講3年施政成果 楊鎮浯：我要當幸福金門守護者 16:172021/12/19 政治 用鏡頭看台灣》職籃再燃激情戰火 場上搶分拼輸贏台下勁歌熱舞饗球迷 20:372021/12/18 生活 職場達人－住商機構董事長 陳錫琮堅守信念 開啟家的美好 04:102021/12/18 產業特刊 生命永恆愛的樂章 器官捐贈移植感恩音樂會 肯定生命意義及價值 21:352021/12/18 生活 愛心年菜、織女毛帽 溫暖弱勢老幼 04:102021/12/18 地方新聞 核工學者：供電影響2025出現 工商團體：面對電價大漲後果 04:102021/12/19 焦點要聞 旺旺公益演唱彰化登場 400長者樂開懷 04:102021/12/18 地方新聞 寶島熱門新聞 竹東地瓜節來了 吸引上千人體驗焢窯 - 寶島 桃園陽光劇場12月25日盛大開幕 連3周邀大咖歌手嗨唱 - 寶島 金門塔山電廠用愛發電 街頭公益音樂會吸人潮 - 寶島 垂直律動懶人運動法 有效改善脂肪肝 - 寶島 后里區厚里里柑宅福德祠吃湯圓活動 楊瓊瓔親送水果月曆 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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