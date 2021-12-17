將來商業銀行9日獲金管會核發營業執照，金管會主委黃天牧16日邀請董事長、總經理及大股東中華電、兆豐金「喝咖啡」，特別提醒應做到三大事項，包括建構良善和諧的企業文化、強化資訊系統穩定及資訊安全控管、健全內部制度並注重教育訓練。

黃天牧表示，將來銀行以中華電及兆豐銀為首，為9名國內股東合資設立的純網銀，股東結構多元，涵蓋電信業、金融業、資訊業、零售業等，是3家純網銀中股東成員最多、且唯一全數由國內股東投資設立者，因此外界均抱持極高期待。

黃天牧重申過去對樂天國際商業銀行及連線商業銀行（LINE Bank）的提醒事項，期許應慎始、行穩致遠，確保資訊系統穩定及資安、維持合理定價，並應建立合作夥伴對法遵共識、強化信譽風險及流動性風險的偵測與因應、管理跨域業務可能衍生風險。

由於在金管會審核期間，將來銀行歷經資訊系統與內部管理問題、經營團隊亦有變動，諸多事件與開業進度時常受到外界矚目與關切，因此在將來銀行開業前，黃天牧特別要再提醒三大事項。

首先，將來銀行組織結構、股東成員及員工背景均多元，有賴股東給予充分支持，指派具專業且任期穩定的董事，才能發揮董事會多元決策功能。而如何型塑金融謹慎與創新開放兩者相兼相乘形象、如何調和企業文化與凝聚向心力，對於營運管理至為關鍵。

黃天牧期許將來銀行珍惜得來不易的銀行營業執照，應更加重視內部溝通協調，同時也應要求全行人員嚴守金融道德規範與法令遵循，才能建立聲譽、取得客戶信任。

其次，他山之石可以攻錯，黃天牧提醒將來銀行應汲取同業經驗，深入瞭解資訊系統穩定及資安管控問題，依據營運特性及組織文化採取因應措施，強化相關管理機制，以確保各項資訊系統運作穩定性、資安防護完整性及個資保護管理措施有效性均無疑慮。

最後，金管會向來要求銀行應建立完善健全的內控制杜、並確保可持續有效執行，但制度規章的落實有賴員工對自身適用制度的體認與瞭解，必須透過完整深入的教育訓練，才能提升員工專業能力，進而內化成金融業所需素養，並對銀行健全經營形成正向循環。

黃天牧指出，將來銀行在營業計畫書中，揭示將以被一般銀行忽視、金融需求尚未被滿足及小微型企業等3大目標客群為重點發展對象，期勉將來銀行應適時檢視是否依所訂普惠金融願景發展，並履行企業社會責任，以成為不負各界期待的純網銀。