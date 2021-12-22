在食品配送股的推進下，歐洲股市周三早市上漲。Omicron變種病毒的擴散，全球染疫人數上升，市場仍然對全球經濟復甦前景感到擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲0.91點或0.19%，為474.90點。在上個交易日中，歐股大漲1.4%，為近兩周最佳表現。

Just Eat Takeaway大漲5.1%。該食品配送公司宣布，與特易購(Tesco)旗下的連鎖便利商店One Stop進行合作，處理Just Eat Takeaway平台的訂單和送貨。

德國的Delivery Hero大漲5.3%，報97.2歐元。由於競爭激烈和勞動力短缺，該公司宣布縮減Foodpanda在德國的業務，並賣掉Foodpanda日本子公司業務。

德國政府宣布，在過年前將導入新的封鎖管制，包括限制已接種疫苗者的私人聚會人數在10人以下。新一輪的封鎖也將帶動疫情受惠股，例如食品外賣和遞送平台的後市。

比利時視覺技術公司Barco跌6.9%。該公司表示，零組件短缺導致銷售的遲滯，影響了第三季的銷售。