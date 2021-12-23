藝人吳姍儒現身台中新光三越Marc Jacobs新店。（Marc Jacobs提供）

藝人吳姍儒昨日（22日）出席台中新光三越Marc Jacobs新店開幕，身著一身品牌紫色毛衣，笑說自己大學唸書時入手的第一顆名牌包就是Marc Jacobs設計的作品，直說這次再度與品牌合作只能說是相當有緣。近期演藝圈風風雨雨，被問到關於王力宏李靚蕾新聞時，她笑說自己從台北下台中之前就在想了，可惜Apple抗噪耳機實在好用讓她一路睡到台中，意圖逃過該尷尬話題，但語末則提到事件目前看來已經落幕，不在其中也不好說些什麼，但說對於婚姻其實不用存有太多夢幻泡泡，「不會因為結婚而改變什麼，雙方仍舊要保有各自的樣子一起過日子。」

而對來年結婚變身準王太這件事，她則搞笑回應自己明年1月28日前結婚，歡迎孔劉、許光漢、溫昇豪等男神在婚前約她，放的開又敢開玩笑完美繼承乃父之風。但被問到當天婚紗造型時只含蓄的說自己走經典款，被媒體挑明問了大婚之日不穿性感一點？結果吳姍儒直接把小妹拉出來擋，說全家最辣就是小妹了，不曉得當天結婚她到底會穿多辣，還對著鏡頭說怕會撩到自己未來公公，先跟未來婆婆說聲抱歉。犀利言論讓一旁經紀人捏把冷汗直說別再開新戰場。