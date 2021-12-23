即日起，民眾只要打開「健保快易通｜健康存摺」APP，登入健康存摺嚐鮮版，點選就醫總覽就可看到當年度個人放射線檢查醫療輻射量資訊。（健保署提供／林周義台北傳真）

檢驗檢查過程中，民眾常處在放射線的暴露之中，尤其接受放射治療的癌友。根據健保署統計，2020年逾800萬名接受檢查的民眾中，有1232人每年暴露的放射線高於100毫西弗，超出美國醫學物理協會的標準。為保障民眾「知」的權利，進行健康管理，健保署今宣布「健保快易通｜健康存摺」APP新增查詢輻射量的功能，即起上線。

健保署長李伯璋表示，日常生活環境中原本就有來自宇宙射線、地表、食物等天然輻射，民眾去醫院作放射檢查，也會接受到不同劑量的輻射，人體只要接受到輻射，不管劑量是多少，都有引發癌症和不良遺傳的機率存在，沒有低限劑量值，而且致癌或不良遺傳的機率與接受劑量成正比，劑量愈高，罹患的機率也愈大。

根據網路公開資訊，照射胸部X光其輻射劑量約0.02毫西弗、頭顱電腦斷層掃描輻射劑量約1.5-2毫西弗、牙科全口X光檢查輻射劑量約0.014毫西弗。健保署醫管組專門委員林右鈞表示，包括放射治療、核子醫學等項目，如CT、乳房X光、正子檢查等都會接觸到輻射。

美國醫學物理協會2011公開聲明指出，單次放射線檢查輻射劑量小於50號西弗，或短時間內（1年）總量小於100豪西弗，輻射的風險可忽略不計。健保署統計顯示，2020年台灣共有803萬9916人接受檢查，其中輻射暴露量小於1豪西弗者佔51.3％，共有412萬4647人，小於50號西弗者則佔99.7％，另有0.02％（1232人）超過100豪西弗。

對於2020年有1232人暴露量超過100豪西弗，林右鈞表示，這些對象通常是放射治療的癌友，若不做這個，風險可能更大。健保署公布個人的暴露資訊，是為保障民眾「知」的權利，若檢查的效益大於暴露風險，還是有必要去做，民眾可與醫師討論。

即日起，民眾只要打開「健保快易通｜健康存摺」APP，登入健康存摺嚐鮮版，點選就醫總覽就可看到當年度個人放射線檢查醫療輻射量資訊。如想知道各項檢查的個別醫療輻射量，可於影像或病理檢查報告選單，點選特定檢查項目（如電腦斷層造影）就能得知。