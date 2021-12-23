民進黨立院黨團總召柯建銘日前為竹竹合併提出《地制法》修法也發各界關注，民進黨英系大老陳明文動向也備受關注。陳明文今日表示，為落實蔡總統的「縣市平權」，將會尊重且支持新竹縣市合併相關修法。

柯建銘近日為新竹縣市合併一事，尋求黨內立委支持，但提案書中，仍有王定宇、王美惠、林岱樺、林淑芬、陳秀寶、陳明文、陳歐珀、陳瑩、羅致政、蔡易餘、陳亭妃、江永昌等12人未參與連署。

民進黨立委陳明文 (翻攝陳明文臉書)

屬正國會的民進黨立院黨團書記長蔡適應今日重申，蔡總統在民進黨中常會已表達「期待法案能在周五交付審查」，也拜託黨公職全力推動，所以大家的態度應該都會一致，而現在支持《地制法》會是黨團一致的行動。

陳明文表示，蔡總統昨天在中常會特別提到縣市平權議題，總統也承諾會縮小直轄市和非直轄市間的差距，非常感謝蔡總統看到嘉義縣的問題。為落實蔡總統的縣市平權，會尊重且支持新竹縣市合併相關修法。