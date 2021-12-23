台灣創新板（TIB）自7月20日開板來一直掛零，沒有公司交易，終於有公司申請TIB，而此一掛零情況，有望在明年打破，亞洲教育平台（6764）今（23）日送件申TIB申請股票上市。
亞洲教育平台公司負責人為吳明錦，目前公司實收資本額為3.08億元，主要經營，短期升學補習業務，去（109）年稅前純益為1.88億元，每股稅後盈餘（EPS）4.48元。
亞洲教育平台公司是繼新藥研發公司仁新（6696）於4月12日申請TIB之後，第二家提出申請，但仁新於7月13日主動提出撤銷上市案。
台灣創新板（TIB）自7月20日開板來一直掛零，沒有公司交易，終於有公司申請TIB，而此一掛零情況，有望在明年打破，亞洲教育平台（6764）今（23）日送件申TIB申請股票上市。
亞洲教育平台公司負責人為吳明錦，目前公司實收資本額為3.08億元，主要經營，短期升學補習業務，去（109）年稅前純益為1.88億元，每股稅後盈餘（EPS）4.48元。
亞洲教育平台公司是繼新藥研發公司仁新（6696）於4月12日申請TIB之後，第二家提出申請，但仁新於7月13日主動提出撤銷上市案。
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