遠航董事長張綱維與員工自救會今日赴行政院陳情，針對交通部長王國材指出，交通部已經給遠航機會，從104年起不斷輔導遠航，包括財務、飛安上的協助，相比阿羅哈客運狀況不同，最後才會依法撤照。張綱維反駁指出，當初民航局是引用民航法第48條之3，未經預告停業而對遠航撤照；他一再表達遠航主、客觀均無停業意思，交通部受民航局誤導，令人難以信服。

對於王國材指稱阿羅哈宣布停駛又復駛的狀況與遠航不同，張綱維表達非常不同意，他指出，當初因遠航烏龍跳票，他思慮不周中斷與外界連繫，2019年12月12日遠航副總經理未經他同意，向民航局表達暫停部分航線並資遣員工。12月13日他隨即召開記者會擬復飛當天下午航班，民航局用機組員情緒受影響恐不利飛安的理由否准放飛，並自此禁飛遠航所有航班，其後引用民航法第48條之3對遠航撤照，後經交通部訴願審議委員會認定違法。

至於民航局「從104年起不斷輔導遠航，包括財務、飛安上都有協助」的說法，張綱維不滿民航局編造謊言。他表示，民航局對遠航只有一個態度，就是不斷處以罰款，大家可以去比較其他航空公司同樣過失的罰款情況，何來輔導與協助？

飛安部分，張綱維指出，遠航自1981年三義空難後，未再有人員死亡的空難事件，民航局說飛安有問題是對遠航優秀維修團隊的侮辱；財務方面，2020年1月22日他才宣布過完年後會有新加坡投資人挹注資金，1月31日民航局即對遠航撤照，惡意將遠航排除在航空業紓困之外，也根本沒有輔導與協助。