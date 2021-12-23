文化局今年首度與動漫角色合作，號召「柯南」粉絲到新莊廟街實境解謎三部曲，首部曲帶大家走訪慈祐宮、戲館巷等大獲好評，二部曲「小蘭與新一穿梭百年古蹟」解謎地點則在地藏庵、保元宮、廣福宮、福德祠及文昌祠，24日中午12點開放線上報名、明年1月8日登場，免費報名。
二部曲以「小蘭與新一穿梭百年古蹟」，開放線上1000個及現場200個報名名額，免費報名，實境解謎地點為地藏庵、保元宮、廣福宮、福德祠及文昌祠。當天也推出《名偵探柯南》於新莊廟街的限定集章活動、專屬看板打卡點，只要和活動背板拍照上傳文化局臉書，就送限量電影海報，數量有限送完為止。
此外，報名成功並經現場人員查核完成當日解謎任務的民眾，即可參加抽獎活動，本次二部曲活動結束後隔周，將從首部曲及二部曲符合抽獎資格的粉絲中，抽出《名偵探柯南：大怪獸哥梅拉VS假面超人》即將上映的電影票券，回饋廣大的熱情粉絲，更多資訊請至新北市文化局臉書(https：／／www.facebook.com／e7summer)或新北市文化局網站(https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／)查詢。
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