2021年即將結束，2022就要有個嶄新的開始，職業網球首場四大公開賽，預計明年1月17日登場，本屆澳網將有曾俊欣、莊吉生、梁恩碩與詹皓晴報名，2021年澳網女單生涯首度打進8強的寶島一姐謝淑薇並未報名。

這次澳網男子好手曾俊欣已獲得一張外卡，直接進軍男單會內賽，曾俊欣這個月才在葡萄牙舉行的馬亞網球挑戰賽第2站，勇奪個人職網生涯首座ATP巡迴賽挑戰賽男單冠軍，希望狀態延續到2022年賽季：另一位男單選手莊吉生和女單梁恩碩都要從會外賽開始打拚，期盼能晉級到會內賽。

至於雙打表現不錯的謝淑薇以及詹詠然，這次都沒在澳網報名選手中，據悉今年10月傳出受傷消息的謝淑薇，將先養傷為主，所以沒報名澳網。

長期飽受姿勢性心博過速症（POTS）所苦的詹詠然，今年8月美網圈賽事復發而休兵，澳網只有妹妹詹皓晴出征，女雙將和羅馬尼亞妮可列絲庫（Monica Niculescu）合作，詹皓晴也是澳網台將唯一雙打參賽代表。