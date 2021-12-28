「卡神」楊蕙如網軍案有重大發展！楊蕙如遭檢舉以母親掛名負責人的易始公司，自2017、2018年起利用舉辦WTA女子職業網球名義，涉嫌虛增支出，以假單據浮報賽事支出，向體育署、台北市體育局、觀光局詐領補助，估計金額200多萬元，涉犯刑法詐欺及偽造文書罪嫌。台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索，約談楊女、母親、妹妹及另名涉案人4人到案。

檢調獲報，楊女是易始公司實際負責人，涉嫌從2017、2018年起，利用獲得WTA國際女網賽台北站賽事主辦權機會，以假單據浮報賽事支出，向體育署、台北市體育局、觀光局詐領補助200多萬元。台北市政府今年初將全案移送檢調偵辦。

楊女因涉嫌指示網軍操作網路風向，導致前駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，日前才被台北地院判刑6月，可易科罰金。

不過，國民黨台北市議員徐巧芯等人曾舉行記者會，指稱楊雇用網軍的經費來自WTA女子職業網球台灣公開賽的台北市、高雄市政府補助金，更有疑似「謝系人馬」施壓。

檢調獲報，指楊女等人經營公司取得運動賽事舉辦權，涉嫌虛增支出詐取政府機關補助，涉犯刑法詐欺及偽造文書罪嫌，今日執行搜索5處，預計訊問4人。

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