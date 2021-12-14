藝人臧芮軒的妹妹是位設計藝術家，她說：「妹妹專攻室內設計，我們新家和我的餐廳小覓秘都是由她一手操刀！」得知發跡於日本藝術賽事「 LIMITS」為發掘最棒的藝術家，將在亞洲舉辦 「LIMITS 亞洲冠軍賽 2022」，台灣19日辦說明會暨練習賽，臧芮軒除了日前受訪力挺台灣藝術家，也想為設計師妹妹報名參加比賽，「藝術家真的不好做，要為他們多加油，！有這類型的比賽平台讓他們發揮真的很好！」

不僅妹妹是設計藝術家，臧芮軒的媽媽也是環保藝術家，她笑說：「我媽很愛撿垃圾來創作！」其實，媽媽除了熱愛繪製油畫外，也會製作手工肥皂，更開過肥皂課、辦過個人展，不過臧芮軒似乎沒有遺傳到媽媽的繪畫細胞，她說：「我畫畫真的還好，但藝術沒有分年齡、性別、職業，像演戲就是一門藝術！」

目前才拍完主演新戲的她，近期忙著餐廳「小覓秘」行銷，透露疫情之前增資一百萬原本要用於行銷，結果因疫情都砸在每個月的成本開銷上，最近則和團隊為年底耶誕節以及跨年積極發想新活動，除了玩起耶誕交換禮物，也號召粉絲一起為餐廳集氣，若跨年前有50人參與，就會辦飲品喝到飽活動，也會有早鳥優惠。

LIMITS 亞洲冠軍賽 2022（LIMITS Asian Championship 2022）選在日本、台灣、香港、新加坡四地舉辦預賽、決賽，各地脫穎而出的8人將在2022年春季於日本舉行冠軍賽。台灣賽事找來知名藝術家VOFAN、莊絢淳等人作為評審，莊絢淳創作的動畫短片《The Magical Eyeball》、《Switch Man》 與《My Son NN》等作品曾贏得全球國際影展近300項大獎，打破亞洲動畫短片單片得獎紀錄。

為了發掘最棒的藝術家，平台將在亞洲舉辦第一個結合了NFT的創作競賽，同時也提供優渥獎金，台灣決賽冠軍將獲5000美金獎金、亞軍則有2500美金，而最終於各地脫穎而出的8人將在2022年春季於日本舉行冠軍賽，冠軍獎金為50000 美金、亞軍則為10000 美金。