論文成謎 施正鋒拋一疑點

對於論文門之進展，東華大學教授施正鋒拋一疑點，有些章節右邊切齊，有些沒切齊。而那時候根本沒有所謂的「設定」，連格式都不清不楚，直呼不可思議。他直言，這裡面有太多不可告人之事，也有很大的想像空間！

施正鋒在接受《中時新聞網》訪問時指出，通常在拿學位，不管是碩博士，第一就是口試有一個過程、有口委，如果過了以後，當然會有論文，上面有老師簽名。問題是到底口委是誰？還不講實質內容是怎樣。譬如現在把國家圖書館拉進來，但國家圖書館館藏都是台灣出版品跟碩博士論文，外國博士論文憑什麼？幫忙漂白嗎？李前總統和馬英九前總統的博士論文是在美國拿的，有收藏嗎？這蠻奇怪的，變成我們國家圖書館甚至教育部都是幫兇，幫忙漂白。

施正鋒直言，他的碩博士論文都有草稿、定稿，定稿當然就是已經改的至少95分，老師說要改的，一定都弄得乾乾淨淨。拿去裝訂的時候，都會問平裝或精裝，拿「散裝」是什麼意思？

至於有些章節右邊切齊，有些沒切齊，有人解釋說是因為有設定就有切齊，沒設定就沒切齊。施正峰回憶他自己念博士的時候還沒有個人電腦，那時候要跑工作站，前面還要加一些指令。那時候根本沒有所謂的「設定」，所以根本是「胡說八道」！連格式都不清不楚，不可思議。

施正鋒認為，看到萊豬、CPTPP議題，大概連國際政治經濟能力都沒有，那些東西是怎麼跑出來的？是自己寫的？都不知道；其中跟指導老師到底發生什麼事情？這裡面有太多不可告人之事。

施正鋒最後提醒，格達費下台時，牽扯出LSE校長下台，因為賣學位給格達費的兒子，可以有很大的想像空間！