台灣民意基金會提供

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蔡英文總統的「論文門」引發爭議，台灣民意基金會今天公布民調，18歲以上民眾有兩成八的人相信蔡英文沒有LSE博士論文與學位，換算人口數超過550萬人，和兩年前相比，相信她沒取得學位的人明顯增加，基金會董事長游盈隆認為，這對一個現任總統而言，不能不說是一個嚴重的警訊。

蔡英文的「論文門」事件，過去兩年半，幾位國內外學者像彭文正不斷質疑蔡英文總統並沒有完成倫敦政經學院博士論文，也沒有拿到博士學位，被蔡總統提告，目前法院正在審理中。台灣民意基金會今天發表民調，民調中詢問一般說來，「您相不相信蔡英文總統沒有倫敦政經學院（LSE）的博士論文與學位？」

有15.1％民眾表示「非常相信」，13.3％還算相信，29.3％不太相信，15.6％一點也不相信，26.6％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，18 歲以上台灣人中，兩成八基本上相信蔡英文總統沒有LSE博士論文與學位，四成五不相信，二成七不予置評。

他說，這項發現透露了一個訊息，關於所謂「論文門」爭議，歷經兩年半後，多數台灣人仍選擇不相信蔡英文總統沒有LSE博士論文和學位，「雖然這個多數或許只是一個脆弱的多數，距離百分之五十也還有一段距離」。

游盈隆表示，這項發現也顯示台灣社會已有超過550萬人對蔡總統的誠信與學術地位存疑，這還不包括二成七表示無從判斷的人。和兩年前相比，選擇相信或不相信蔡英文總統沒有 LSE博士論文和學位的人有了明顯的增減。

他說，相信蔡英文總統沒有LSE博士論文和學位的人增加4.6個百分點，不相信的人減少9.2個百分點，這一來一往，使得相信或不相信雙方差距縮小13.8個百分點，現在只剩下16.5個百分點的差距，這是一個明顯且巨大的轉變。

游盈隆認為，即使不考慮社會的質疑持續進行中，這項訊息本身對一個現任總統而言，不能不說是一個嚴重的警訊，因為那代表總統蔡英文統治正當性的道德基礎被持續腐蝕中。

從2019年以來台灣民意基金會所做的三次調查的結果，基本上也呈現了上述的趨勢。他進一步分析，從年齡層看，每一個年齡層都呈現不相信的多於相信的。

他說，35-64歲中壯選民，和34歲以下或65歲以上的人不同，相信蔡英文總統沒有LSE博士論文和學位的比例較高，其中45-54歲選民有 高達38.4％選擇相信，比36.8％不相信的人還多；但18-34歲選民則只有24.3％相信，66.2％不相信。

從教育程度看，除專科程度者外，其他各種教育程度者都呈現不相信者多於相信者。但專科及以上教育程度者選擇相信比例略高，以大學及以上教育程度者為例，有30.3％相信，46.7％不相信；初／國中教育程度者，20％相信，52％不相信。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者5.5％相信，77.5％不相信；國民黨支持者60.2％相信，18.7％不相信；民眾黨支持者45.2％相信，34.8％不相信；中性選民24.9％相信，30.2％不相信，44.9％不知道。