陳時中脫罩歡唱喝酒 46秒完整影片曝光網瘋傳... 衛福部：非三級警戒期間

總統府昨(23日)宣布，明年元旦升旗典禮，衛福部部長陳時中將率領60位防疫有功醫護人員領唱國歌。消息曝光後，藍委認為，由陳時中率隊唱國歌，就是因為蔡英文的布局，選舉將至增加曝光率，藉由防疫的戰績拉攏中間的選票。有網友則在相關新聞底下留言表示，「造神？？讓人想起喝酒歡唱超嗨的影片」、「反感，有考慮人民的感受嗎？」

總統府昨天舉行中華民國111年元旦總統府升旗典禮記者會，發言人谷辣斯．尤達卡表示，明年元旦升旗主題定調為「堅韌台灣立足世界World as One」，感念醫護人員辛勞對抗疫情，守護台灣人民安全。由於陳時中不久前才被爆出，在防疫期間，與大陸福建平潭招商局副局長陳曉蓁等人嗨唱影片，引發軒然大波，因此宣布要「封麥一陣子」。對於明年元旦領唱國歌，陳時中昨低調回應，「國歌每一天都會唱，不用特別準備。」

對此有網友在《批踢踢》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言表示，「誰想的點子」、「時鐘終於回歸本業了」、「醫護夠忙了，還要早起唱歌哦」、「被牙醫耽誤的歌手」、「為當候選人鋪路？」「這樣有沒有票，明年就知道囉」。不過也有網友認為不必過度解讀、沒有什麼問題、這也能吵，防疫第一線人員唱國歌沒問題吧。