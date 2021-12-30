1名網友日前發現自家店家外頭遭1輛保時捷臨停，該保時捷車主不但擅自將「請勿停車」立牌移開，等到他聯繫上車主，車主還大言不慚嗆說「你要開店了嗎？」文章曝光引發網友撻伐，留言說「紅線停車，直接請警察開單」、「買的起名車，卻連停車費都不想付」、「檢舉了啊」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他的店家日前門口停了1輛保時捷，該保時捷車主不但擅自將他放在門口的「請勿停車」鐵牌移開，臨停也未留下電話，讓他一度不知該怎麼辦，最後是調閱巷口監視器才找到保時捷車主，離譜的是他要求車主移車，對方還不滿地說「你要開店了嗎？」

1名網友日前自家店家外頭遭1輛保時捷臨停，保時捷車主不但擅自將「請勿停車」立牌移開，等到他聯繫上車主，車主還大言不慚嗆說「你要開店了嗎？」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，他當下被車主「厚臉皮」的回應氣到，事後發文說「要不是看你女朋友在場，林北一定用垃圾話噴到你耳朵流產，沒錢就不要開車，窮鬼」，其他網友則留言說「應該是懶的在附近找停車位了，讓車主貢獻一點金額給國家才是正解」、「台灣很多文盲」、「紅線內外皆不能停車，可以請警察開單」。

也有網友留言說「這位置警察可以拖吊的呀，幹嘛跟他廢話」、「其實不用擺牌，轉角停車又是紅線直接檢舉」、「買的起卻連停車費都不想付，是什麼垃圾心態」、「激起仇富風潮」、「對付這種，天上忽然掉落不明物體」、「巷口轉角15公尺內，可以檢舉了，他應該不差這張紅單」、「臉皮真厚欸還問要營業了嗎？就算沒有要營業也不是給他停車的啊」。