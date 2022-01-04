電動車是未來汽車產業重要發展趨勢，全球各廠商積極拓展相關領域搶食大餅。沒想到，華為去年與大陸電動車企業賽力斯攜手合作的「賽力斯華為智選SF5」車款，竟傳出銷售不到一年就停產的消息，甚至發生有車主還沒取車，該車款就停產的離譜事情。

新浪財經、騰訊汽車報導，賽力斯華為SF5是雙方合作的第一輛電動車，因此去年4月上市時曾掀起話題，當時訂單破萬、產線全開等消息滿天飛，但最後數據顯示，該車款1至11月累積銷量僅7080台。

誇張的是，去年底雙方再推出高階電動車品牌AITO，並發行AITO問界M5車款，原本的SF5就被棄置一旁，賽力斯銷售中心人員向車主透露，SF5已經停產，華為相關人士也證實，已經停止接受該車款的訂單。

此事引起SF5車主不滿，甚至有人當初以「支持華為支持國產」的想法下訂，於12月12日繳交1萬人民幣的訂金，並把舊車賣掉，沒想到現在卻出現無法交車的狀況，「目前還拿不回訂金，還得取消先前二手車的契約，要付賠償金，我應該是最慘的車主。」

有車主透露，已經有將近300人加入抗議賽力斯的群組，希望能獲得官方妥善處理，為了平息車主的怒火，賽力斯曾在去年耶誕節當天公告處理方法，包括已擁有SF5的車主享有終生保固的優惠，此外，車主4年內將享有增購或換購新品牌AITO 1萬人民幣的折扣優惠。