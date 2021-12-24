滬指開盤漲2點 深成指漲8點 10:222021/12/24 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股盤24日開盤靠穩。上證指數開盤報3645點，升2點，漲幅為0.06％。深成指開盤報14872點，升8點，漲幅為0.06％。 香港信報報導，滬深300指數開盤報4953點，升4點，漲幅為0.09％。創業板指數開盤報3381點，升7點，漲幅為0.23％。 各類股個別發展，鋼鐵、造車、石油、化工、電力股靠穩，有色金屬、煤炭、水泥、房地產、金融股偏軟。 上證指數半日漲4點 深成指漲36點 滬深兩市收漲 上證指數收漲20點 #開盤 #漲幅 #深成指 #滬指 #陸股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電續揚 大盤漲逾百點 10:342021/12/23 財經 恒指開盤漲182點 澳門博彩股上漲 10:292021/12/24 財經 資金點火題材股 台股早盤大漲逾百點 09:252021/12/23 財經 大陸A股21日開盤小跌 10:202021/12/21 財經 港股跳水漲幅收斂不足百點 阿里巴巴轉跌 11:222021/12/22 財經 全台73個行政區 房價年漲逾一成 04:102021/12/22 財經要聞 港股開盤漲逾200點 網科股走揚 10:432021/12/22 財經 hold不住！最賣進口車也漲了 04:102021/12/23 財經要聞 市場消化利空情緒 美股開盤強彈300點 費半漲近2％ 22:412021/12/21 財經 不斷更新》台股報佳音 大漲逾90點 攻18039創新高 09:072021/12/24 財經 港股恒指開高走低漲不足百點 網科股走揚 12:442021/12/22 財經 財經熱門新聞 印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇 - 財經 元宇宙攏係假？馬斯克再炮轟：誰會整天把螢幕綁在臉上 - 財經 黃金店面掛滿求售廣告 德國記者超好奇求解！內行曝背後真相 - 財經 工程師太累想離職 網友狂建議去台積電！原因竟超悲哀 - 財經 海底撈不只關300分店！旗下8副牌倒一半 30元牛肉麵還是輸慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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