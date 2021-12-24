大陸股盤24日開盤靠穩。上證指數開盤報3645點，升2點，漲幅為0.06％。深成指開盤報14872點，升8點，漲幅為0.06％。

香港信報報導，滬深300指數開盤報4953點，升4點，漲幅為0.09％。創業板指數開盤報3381點，升7點，漲幅為0.23％。

各類股個別發展，鋼鐵、造車、石油、化工、電力股靠穩，有色金屬、煤炭、水泥、房地產、金融股偏軟。

上證指數半日漲4點 深成指漲36點
滬深兩市收漲 上證指數收漲20點
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