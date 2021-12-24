新北市永續環境教育中心今（24日）舉辦以「一棵樹就是一個生態系」為展覽主軸「樹學家特展」開幕活動。（教育局提供）

新北市永續環境教育中心今（24日）舉辦以「一棵樹就是一個生態系」為展覽主軸「樹學家特展」開幕活動。（教育局提供）

新北市永續環境教育中心今（24日）舉辦以「一棵樹就是一個生態系」為展覽主軸「樹學家特展」開幕活動。展場以穿越環教中心入口處的「格列佛隧道」，進入「樹」的世界進行樹木機智問答遊戲，並在一片綠意盎然的植生牆上，由教育局長張明文及來賓用澆水壺點燈進行特展啟用儀式，象徵點亮每個人心中的樹苗、愛護綠色資源從你我做起。

教育局長張明文表示，臺灣全年平均氣溫上升比全球還快，夏季越來越長，冬季越來越短，學生幾乎一整年在酷暑環境下學習，因應氣候變遷已刻不容緩，政府推行「班班有冷氣政策」，同時搭配「校園樹木環境盤點及植樹計畫」，幫助校園降溫、減碳，讓學生有舒適學習環境，並豐富校園生態，誘發學生校園探索學習。

新北市永續環境教育中心肩負推動全市環境教育責任，這次的「樹學家特展」喚起過去人們與樹木嬉戲的時代，藉此推廣全民愛樹教育，並響應聯合國永續發展目標「SDGs13：氣候行動」、「SDGs15：保育陸域生態」，透過機智問答、拼圖操作、科技螢幕互動等有趣好玩的互動遊戲，培養小朋友知樹、學樹、愛樹素養，一起加入永續環境保護的行列。

參加特展開幕活動的八里國小馬維謙同學說，自己好像進入動物森友會的遊戲，環教中心是一座島，與島民進行遊戲任務得到獎品。世界上有16億人口以森林維生，人類也仰賴樹木生活，從遊戲中體驗到森林是很多生物的家園，若沒有樹他們會無家可歸。

教育局指出，展覽特別設計了四款互動遊戲：「松鼠藏寶盒」解開樹木相關問題兌換獎品，這次推出特展周邊小物—卡牌、紙膠帶、徽章，等你來收集；「誰是樹學家」用幾何圖形拼出你所知道的樹，用具象引起孩子的興趣，啟發孩子創造力；「紅樹林生態拼圖」用巨型方塊拼出6種八里在地知名生物，加深對八里的認識；「森入其境」透過大螢幕科技互動體驗，身歷其境和紅樹林小動物們玩躲貓貓。同時也歡迎學校機關團體預約導覽，特別規劃中心綠屋頂的香草園課程，坐在特展的樹木空間中休憩喝杯香草茶，思考樹木植物原來就是我們生活中的一部分，在五感體驗的過程中，輕鬆學樹又愛上樹。

特展至明年7月止，環教中心每週二至日開放自由參觀(週一及國定假日休館)，平日團體預約導覽請洽：(02)26100305分機313，陳小姐。相關訊息請點閱新北巿永續環境教育中心網站，歡迎民眾踴躍參加實境版動物森友會，體驗互動遊戲的樂趣。