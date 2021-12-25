一名女網友分享自己住院期間的故事，某天她睡到一半，大概在半夜三點的時候，爸爸竟然開車衝到醫院，守在她床邊一宿都沒睡，像是在等人。直到她出院以後，才知道那天爸爸看似莫名其妙的舉動，可能讓她逃過一劫。

一名女網友近日《爆系故事館》中發文表示，先前住院的時候，全家輪流到醫院照顧她，某天當時還是她男朋友的老公向她的爸媽說想來醫院陪她，並讓爸媽可以回家休息一下，因此原PO的爸媽那天吃完晚餐以後就直接回家了。

女網友指出，當天隔壁床搬來了一個小妹妹，但他們也沒有特別注意。原PO與爸媽吃完飯以後，大約在晚上9點多就睡了，結果睡到半夜3點多，爸爸卻衝來醫院，急促的腳步聲搭配溫柔的聲音「爸爸低加！免驚蛤！（台語：爸爸在這，不用怕）」，而男友看見原PO的爸爸也瞬間嚇醒說「叔叔！這個床給你睡。」

女網友驚醒以後摸不著頭緒，只記得爸爸帥氣拉出折疊椅說「免！恁睏李欸，哇舞逮誌愛辦！（不用！你睡你的，我有事情要辦）」說完就坐在她的床邊，看起來像在等人，就這樣整晚沒睡，隔天早上還和她男友一起去買早餐給她吃，回來以後見她睡醒還笑瞇瞇地說「沒事了！以後爸爸會保護妳！」讓她聽了滿頭黑人問號。

女網友出院以後聽媽媽說才知道，爸爸半夜突然跳起來說「我要去醫院，有人要去那邊！」然後就自己開車來醫院了，因為他那天在睡夢中突然聞到一股「檀香味」，接著就聽到一個聲音告訴他「快去醫院，怕會抓錯人！」所以他才緊張衝去醫院坐鎮。

而整件事情竟然是跟當天搬來隔壁病床的小妹妹有關聯，聽說她當初出事是因為被抓交替了，結果救回來以後，小妹妹的媽媽竟然去撿掉落的鞋子回來，所以當初抓交替的人就跟著鞋子找到了醫院，而巧合的是她和那位小妹妹一樣都姓黃。

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