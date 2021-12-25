弘道樹林志工站今年與輔大織品系學生合作，並結合才藝班成果發表，讓爺爺奶奶們穿上具有紅、綠色聖誕元素的服飾和閃亮晚禮服，上台走秀，給予長者一個難忘的聖誕節。（弘道老人基金會提供）

每年歲末寒冬，弘道老人福利基金會都會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，今年有別於以往除舊布新大掃除、陪購物辦年貨、送年菜圍爐餐等服務，弘道樹林志工站今年與輔大織品系學生合作，並結合才藝班成果發表，讓爺爺奶奶們穿上具有紅、綠色聖誕元素的服飾和閃亮晚禮服，上台走秀，給予長者一個難忘的聖誕節。

弘道老人福利基金會指出，這次參與活動的長者年齡普遍都已80歲，其中一位89歲的阿由阿公，不僅經濟困難，還因中風造成身體半側行動力與視力受損，弘道志工藉著定期關懷慰問以及各類生活服務，解決阿由阿公生活上的不便，今年他也換上聖誕元素服務，並搭上學生設計的復古花磚圍巾，嘗試走秀，也讓他回憶起年少時期最快樂的時光。

另外，80歲的阿留阿嬤平時都需靠著輪椅進出步行，雖然獨居在家，但都會來參與樹林銀髮才藝班，今年她也穿著才藝班老師手作的紫色日本服來走秀，而75歲的阿素阿嬤也一同參與，除了展現才藝班的浯島成果外，也換上一襲粉紅色晚禮服走秀，由於這是阿嬤首次穿上晚禮服，非常緊張，但也很興奮。

弘道樹林志工站長林美意表示，今年活動除了有首創的服裝走秀外，志工站也依照傳統，舉辦「敲響愛心鼓」活動，致贈弘道繪製的新春紅包袋、春聯及相片作為溫暖祝福與留念，樹林志工站開站至今已23年，平日關心獨居長輩的生活就像是家人一樣，每年都會帶著長輩們共同圍爐，看著大家因團聚而綻放微笑，歡喜的氛圍讓志工們都感到心滿意足。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，歲末寒冬早晚溫差大易引發長輩身體不適，希望大眾一起響應弘道《寒冬助老 刻不容緩》愛心捐款助老行動，提供獨居弱勢長者年夜飯、居家環境清潔等生活服務，若民眾有興趣可至弘道官網https：／／reurl.cc／6y6klM進行線上捐款，或聯繫愛心電話02-89913925＊211。