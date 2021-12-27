有「森林護衛隊」之稱的林務局森林護管員2022年度甄試在上周末圓滿完成，並於27日放榜，錄取者將自2022年1月起成為守護台灣森林的生力軍。本次護管員甄試報名再創歷史新高，共432人報名，爭取38個職缺，整體錄取率僅8.8％，繼去年的9.9％後再創新低，林務局表示，這可能與近年護管員薪資待遇與社會形象提升有關。

林務局指出，由於早期護管員逐漸面臨屆齡退休，林務局預估未來每年都會辦理招考，歡迎有志之士及早準備，一起投身森林保育的行列，甄試歷年考古題歡迎至林務局全球資訊網之「森林護管員甄試相關資訊」。

林務局指出，行政院於2020年7月核定提高森林護管員待遇，新進人員起薪提高為30030元，並可依年終考核成績逐步晉升報酬，每月薪資最高將可達45045元；服務於高山或偏遠地區者，依工作地點每月還可增加1030元至7210元不等；另依勤務執行情形，額外支領山地巡護作業費。

林務局表示，這次錄取的38位新進人員，平均年齡僅30.5歲，亦為歷年最低，其中最年長的54歲，最年輕的23歲，25歲以下者有13人，約佔錄取人員1/3；學歷分布，大學以上者有30人，占總錄取人數78.9％；具原住民身分者有9人，占總錄取人數23.7％；女性錄取人數則為7人，占18.4％，在在都顯示森林護管員組成的年輕化與多元性。

林務局說明，甄試是由林務局統一命題，相關作業程序及規模比照國家考試，試務工作則由各出缺林管處設置甄試委員會規劃辦理。甄試分為實地測驗、筆試與口試，12月25日先舉行實地測驗，包含騎乘循環檔重型機車及1千公尺負重跑走；通過者，才能取得參加次日筆試與口試的資格。

林務局進一步表示，為貼近現場實務，落實考用合一，今年護管員甄試的專業科目「森林及自然保育概論」大幅改變出題方向，減少以往的法規和理論性題目，增加專業與實務性知能命題比重，並仍納入《原住民族基本法》與原住民族傳統文化等內容，而錄取人員平均成績為82.2分，顯見此一改變仍能維持考題的難易度與鑑別度。