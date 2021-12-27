高雄BMW男酒駕釀成一家四口天倫夢碎，高雄市長陳其邁說重話，要求從重量刑，並提中央修法酒駕以未必故意之殺人罪論之。對此，國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒質疑，當初阻擋酒駕重罰的，就是民進黨主導的立法院，難道又要兩面手法打假球？KK政線則呼籲陳其邁，不要只會震怒，最好帶頭要求民進黨立委推動修法。

呂謦煒指出，酒駕重罰修法，已經不是新鮮事，但過去有許多民進黨立委不表認同，導致現在酒駕最重只能判到「無期徒刑」。他點名，綠委賴瑞隆曾說：「法律是漸進的程序，對重度累犯的刑罰，他願意支持讓法官有不同的裁量空間」；綠委李昆澤曾表示：「死刑或許是一個方式，但不是唯一方式」，社會一定要嚴肅看待。

呂謦煒質疑，若民進黨不阻擋國民黨提出的酒駕重罰修法，現在哪還需要陳其邁市長提出修法建議？如果總統蔡英文肯讓酒駕重罰修法像爭議極大的「竹竹併」一樣蠻推硬幹，酒駕修法會是難事嗎？

國民黨高市議員組成的KK政線成員鍾易仲則認為，這起事件顯示刑法對酒駕累犯太寬容，只要沒造成傷亡，不管酒駕被抓幾次都只要罰錢、不必坐牢。另名成員李眉蓁表示，陳其邁震怒，警察局長黃明昭也說要以殺人罪移送，但這些根本沒有亡羊補牢的作用，「現在立法院是民進黨的，有心修法，沒有過不了的法案」。

KK政線成員蔡金晏也指出，由於「不能安全駕駛罪」沒有訂法定刑下限，造成法官基於「罪刑相當原則」，若未造成明顯損害就不會處以重刑。沒發生事故就輕判的結果，讓他們一而再的酒駕，當後來發生致死事件、摧毀別人家庭時，那時再來重判他，又有何意義？