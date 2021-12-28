最新民調顯示，公投過後，總統蔡英文與民進黨信任度、好感度都下降。據《美麗島電子報》27日公布12月國政民調，民調結果顯示，總統蔡英文的信任度為53.1%，略為下降1.6％、不滿意度為42.5%，略為上升2.6%，執政滿意度為54.6%下降0.9%；不滿意度為42.0%上升0.2%，行政院長蘇貞昌的施政滿意度為48.3%稍稍上升0.1％，不滿意度為46.1%。

《美麗島電子報》27日公布最新民調，結果顯示，在政黨好感度部分，民進黨好感度正面評價為46.1%下降2.8%、負面評價為44.2%上升2.0%，國民黨方面，正面評價上升0.2％為28.0%，負面評價為58.1%，下降1.0%。經濟方面，調查顯示38.7%民眾認為國內整體經濟現況好，比上月增加1.9%，有59.4%認為國內整體經濟現況不好則比上月略降0.6個百分點。

此次民調係由，《美麗島電子報》委託戴立安進行民意調查，對象為設籍在調查範圍的全國22縣市、並年滿20歲的民眾，調查時間為2021年12月22日至12月23日，以電腦輔助電話訪問。成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。