中華民國超跑駕駛人交流協會今（28）日在台中舉行成立大會，許多超跑車主駕著愛車到場共襄盛舉，由於近來多起車禍事件難免令社會大眾容易對超跑車主產生負面觀感，對此，協會創會理事長周鑫宏特別表示，超跑車主都是愛車人士，同時更重視行車安全，超跑駕駛協會的成立，就是為了推廣安全駕駛與營造良好行車環境，後續也會參與公益活動，落實社會責任。

超跑駕駛人交流協會今（28）日在台中舉行成立大會，許多超跑車主駕著愛車到場共襄盛舉。照片/協會提供

周鑫宏表示，台灣超跑年銷售約300輛，每輛車價動輒數百萬元，甚至上千萬元的超跑在路上行駛，這是許多駕駛的夢想，因為每一台超跑都是車主的寶貝，因此超跑車主非常重視行車安全，除了熟悉不同超跑的配備、性能，也要加上精準操控技巧，才能確保行車保障與用路的安全。

台中市議員陳政顯今天也特別到場祝賀，他表示，台中近年許多新興建設，多元性及文化性的人口移居，都需要各行各業的菁英，提供更多的經驗和建議；

南投縣議員暨南投縣農業暨觀光業發展策進會榮譽理事長游顥也到場表示，許多愛車的朋友常常會到南投車聚、遊玩，在疫情逐漸解封的情況下，又適逢年節將近，南投冬茶也正值採收期，也希望車友們能安全駕駛來南投做客。

中華民國超跑駕駛人交流協會今天在台中成立，而台中精密機械和車輛零件串連起產業鍊的隱形冠軍，有許多是超跑或一線車廠的供應商。協會希望藉此也能夠帶動台中精密加工的產業升級，讓傳統產業轉變成高技術、高精密的科技業。更重要的是，藉由協會推廣安全駕駛習慣、健全保險，讓駕駛人和用路人都能安心出門、平安回家。