搶攻冬季旅宿商機，台北晶華酒店即日起至2022年3月31 日推出「買6000送6000 全額回饋再加碼」住房專案，房客支付6000元入住精緻客房，可以獲贈6000元消費金，除用來點購「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的22款美饌、10款美酒、5款伴手禮之外，更加入了「客房備品」選項，包括房內所使用的羽絨枕頭、棉被、純棉浴袍等寢具用品，還有浴室的)沐浴套組也加入選購清單，即日起開放預訂，加入晶華會APP可享房型升等禮遇，加購高鐵車票則享8折優惠。

台北晶華2022年全新推出的「買6000送6000 全額回饋再加碼」住房專案，房客可使用6000元消費金購買的客房備品包括有舒適支撐力的羽毛枕，內含70%羽絨、 30%羽毛、輕柔保暖的羽絨被，觸感柔軟舒適的進口純棉浴袍。另有連續6年獲「世界SPA大獎」的沐蘭SPA所推出的各項備品包括髮絲保養組、呵護肌膚沐浴組、精油以及乾洗手噴霧等，品項售價280元起，有了上述晶華精選的寢具和備品加持，在家也像在度假。

台北晶華「買6000送6000 全額回饋再加碼」住房專案中的餐點選項，包括曾創下每小時熱銷超過五百份的爐烤肋眼牛排套餐，重達35盎司、厚約4公分的澳洲戰斧牛排，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的海鮮盛合及彭湃散壽司，還有以波士頓龍蝦豪邁入饌的粵式龍蝦伊府麵、日式龍蝦極品天丼、以及義式經典番茄龍蝦細扁麵等，單點品項則有沙拉湯品與巧克力甜點，每款價格380元起。

酒類選項則有多款紅白、氣泡酒與獺祭清酒和臺虎啤酒等，Robins知名的北埔東方美人茶香檳也在選擇之列，每款價格200至3500元。常溫與冷凍的美食禮盒則有剝皮辣椒雞湯麵、花旗蔘燉無骨雞湯、鳳梨澄沙奶黃與Haggen Dazs冰淇淋等，每款價格115元起。房客可以盡情點用、直至6000元餐飲消費金用完為止。

為提供給消費者安全無虞的住宿以及用餐空間，晶華酒店除遵守中央及市府所制定的防疫規範外，也參考美國衛生福利部疾病管制署(CDC)針對公共設施所提出的各項安全衛生建議，從清潔Cleaning、消毒Disinfecting、以及通風管制Ventilation三大重點開始仔細檢驗，並與台灣半導體照明大廠-華興集團攜手，導入該公司UV事業體所開發的「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星級飯店。

台北晶華表示，酒店內各項設施如健身房、Sky Studio及頂樓露天泳池也已開放，有世界SPA大獎加持的沐蘭SPA以及地下一二樓的麗晶精品，更提供房客不須離開飯店也能享有舒緩身心靈以及購物逛街的樂趣。

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