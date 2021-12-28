53歲宋少卿多次酒駕遭逮，其中有2次在南港研究院路附近，當時尚未修法加重酒駕刑責，檢察官複訊依公共危險聲請簡判，分別罰款台幣6萬、8萬1000元，宋少卿2次在住家附近遭逮，酒測值均接近1mg／L，他仍不知悔改，本月28日凌晨再次酒駕發生車禍，酒測值0.95mg／L。

2002年7月9日凌晨3點多，宋少卿在林森北路海產攤喝酒，凌晨5點多駕車返回南港研究院路住處，行經路檢點，遭攔查發現酒駕情事，酒測值0.98mg／L，內湖簡易庭判處罰金，折合台幣6萬元。

另一次發生在2004年4月16日，宋少卿稱在忠孝東路6段喝6瓶啤酒，結束後友人駕車送他回家，但因不知道實際住處，將車停靠路邊，友人獨自離去，宋在車上睡覺，直到早上7點醒來駕車發生車禍，酒測值0.81mg／L，案經檢察官聲請簡判，法院判處徒刑3月，得易科罰金8萬1000元。

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