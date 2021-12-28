新北市新莊區一名寧姓男子向于姓友人借款3萬元不還，于男找來友人助陣討錢，先是在窄巷堵人砸雞蛋，寧男想搶雞蛋反擊，眾人便在巷弄裡上演砸蛋、搶蛋大作戰。
據了解，住在新莊的26歲寧男日前向28歲于姓友人借了3萬元，卻一直拖欠不還，近期于男打算出遊但欠旅費，於是想找寧男討錢。27日下午2時許，于男找來24歲蔡男、張男等人，先去雜貨店買雞蛋，再去寧男家堵人。
根據監視器畫面，只見寧男一派悠閒地晃啊晃地從巷口出現，拎著一袋雞蛋的蔡男與帶著黑帽的張男也緩緩向寧男走近，等寧男進入攻擊範圍後，蔡男忽然拿出雞蛋朝寧男猛丟，寧男不甘示弱想搶雞蛋，蔡男乾脆整袋丟出攻擊，3個年輕人就在巷弄裡拉扯，接著于男開車，強押寧男載至桃園友人家，逼他還債。
新莊分局獲報後，4小時內成功救出寧男，偵詢後將于男等5人依妨害自由、恐嚇及傷害等現行犯，移請新北地方檢察署偵辦。
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