一名網友近日去買早餐時發現，加顆蛋竟然要加15元，讓他當場傻眼酸說「這顆蛋肯定超好吃。」引起網友熱議，多數人看到一顆蛋要加15元也覺得很扯，忍不住吐槽說，這顆雞蛋是鑲金的嗎？哪間早餐店這麼盤？

一名網友日前在PTT上發文表示，去早餐店買早餐意外發現，加一顆蛋竟然要15元，驚人價位讓原PO忍不住酸說「太爽了吧！這個蛋一定超級好吃，真的是銅板小確幸的高級享受。」不知道大家有沒有早餐店加個蛋就要15元的八卦？

不少網友看了加顆蛋就要15元直接大傻眼，「一顆蛋15元是怎樣？鑲金的蛋」、「15元，是鴕鳥蛋嗎？」、「真的貴死人」、「這一定是用高級油煎的有機蛋」」、「賣的是土雞蛋嗎？」、「 UberEat上點餐加蛋，曾看過一顆要18元的」、「哪間早餐店那麼盤」、「放山雞的蛋嗎？」、「加蛋改要12元的時候， 我都不加蛋了QQ」。

不過也有網友認為，加一顆蛋漲到15元其實可以接受，只要想到水、電、瓦斯和人力通通都要錢那感覺就還好了。「煮蛋要時間啊！也要油和電」、「超市蛋一顆五塊左右，嫌貴不會自己去買來煮喔」、「你可以自己煎啊」、「母雞懷胎十月辛苦生下的，賣個15元很過份嗎？」