新竹市長林智堅27日晚突拋震撼彈，宣布不會參選2022年大新竹市長。總統府發言人張惇涵在臉書透露，林智堅27日在官邸向蔡英文報告，「總統，2014年妳要我戰，為了新竹，我就戰，從來不怕困難。現在，為了新竹更好，我選擇不參選2022大新竹的市長，讓政治操作停止，但我會繼續為了大新竹合併升格而努力。」

張惇涵還回憶，2014年大選前的一百多天，林智堅打了通電話給他，說碰個面聊一聊。於是，他們約在板橋火車站地下街的某個咖啡廳。林智堅開口就說，「蔡英文主席跟我說，要我選新竹市長」，「主席要我戰，我就戰。為了家鄉的未來而戰，我覺得很光榮」，「對於自己的未來，他沒想那麼多」然後，再說了一遍，「能夠為新竹的未來而奮戰，覺得很光榮」！

張惇涵直言，在有些人眼裡，這是個令人訝異，甚或不能理解的決定。但在他看來，則是能夠完全理解，「這就是我認識的智堅」。而有些有心人士仍在質疑林智堅的決心，這只是誤把自己的算計，當作別人的計算，充其量只是心勞日拙，大可不必了。

張惇涵最後說，讓大新竹成為共好、共榮的家園，他相信，這不只是智堅倡議大新竹計畫的初衷，也是許多大新竹市民、縣民朋友的共同期盼。