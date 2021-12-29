由民間廢棄物處理公司向客戶收的垃圾、大型廢棄物，依規定必須繳費才可送至焚化爐處理，但卻有民眾直擊民間廢棄物清運業者，在深夜時分將他們向客戶收取的大型廢棄物、垃圾塞到林口清潔隊的官方垃圾車中，規避垃圾處理費用，明明清潔隊人員在場，竟閉眼不管，被民眾質疑雙方根本就是配合好的。

根據了解，新北市各處清潔隊並沒有提供廢棄物處理業者丟垃圾服務，清運業者必須將垃圾或大型廢棄物載至焚化廠，繳費後由焚化廠代為處理。若以北投垃圾焚化廠為例，由該廠代處理一般事業廢棄物及一般廢棄物的收費是每公噸新臺幣2705元，重量不滿100公斤以100公斤計算，超過100公斤者依實際過磅重量計價。

新北市民阿強（化名）觀察發現，每天深夜林口清潔隊便開始忙碌，一輛接著一輛的小貨車開進清潔隊，原本阿強以為他們是要來繳費、倒垃圾，結果小貨車上的人卻直接將垃圾、大型家具塞到黃色的新北市環保局垃圾車中。

民眾拍到一台小貨車，違規將向客戶收來的沙發、天花板等廢棄物，塞進林口清潔隊所屬的垃圾車。（圖／民眾提供）

「我覺得這樣很不合理，民間垃圾處理公司已經跟客戶收了錢，卻又拿到清潔隊用非法的方式倒垃圾，林口清潔隊是不是有貪瀆圖利的行為？」阿強說，因為他長期看見這個不合理情況，因此多次藉故去倒垃圾，並且拍照蒐證，終於拍到關鍵證據。

根據阿強拍到的影片內容，10月25日晚間10點多，一台接一台的小貨車開進位於林口粉竂路二段的清潔隊，佔地不大的清潔隊內顯得更加擁擠，小貨車以倒車方式讓車尾連接垃圾車的開口處，接著幾名工人自貨車上跳下，隨即快手快腳開始將貨車上的廢棄家具、垃圾全都塞進環保局的黃色的垃圾車中。

從小貨車硬塞進垃圾車內的垃圾不但沒有裝在專用垃圾袋內，有的還是大型家具，類似單人床大小的天花木板，還有廢棄的沙發椅，而於此同時，垃圾車旁站著的清潔隊員卻冷眼旁觀，並沒有制止這些人的動作，彷彿一切都是雙方事先講好的。

本刊找到在林口清潔隊服務、不願意具名的隊員A先生說，「我從3年前到清潔隊任職，就時常遇到這種狀況（民間公司偷倒垃圾），長官也要我們睜一隻眼閉一隻眼，但如果出問題卻要我們基層一肩扛下」A先生無奈地說。

阿強多次目擊垃圾清運業者載送大型廢棄物到林口清潔隊丟棄，但清潔隊人員卻睜一隻眼閉一隻眼。（圖／方萬民攝）

A先生透露，一般來說，清潔隊不會收營業場所的大型廢棄物、家具，因此這些營業場所都會付費委由民間廢棄物處理公司負責處理，廢棄物處理業者收取大型垃圾後再載到各縣市的焚化廠或者清潔隊，繳納費用之後丟棄。「清潔隊收下營業場所的大型廢棄物、家具、垃圾，根本就是在圖利廢棄物清運業者，因為他們不用花錢就可以倒垃圾。」

對於林口清潔隊疑似包庇垃圾清運業者趁著夜晚傾倒垃圾一事，本刊致電林口清潔隊朱姓隊長，他坦承最近確實有懲處過類似案件，且未來若是接獲相關檢舉也一定會嚴加查察。

至於是否有部分里長或者相關人士向清潔隊施壓，朱姓隊長則隱晦地說，「里長有時候是做社區服務的東西，我們也會幫忙，但他們都是早上處理。」此外，朱隊長強調，不管有任何施壓，清潔隊若是發生包庇業者情事，一定會移請政風單位調查。

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