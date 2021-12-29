金管會因應2022年農曆春節連假長達9天，且期間落於公開發行公司的前月營收公布期內，宣布將公發公司公告並申報2022年1月營運概況的期限，自原先規定的2月延長至2月14日，為2019年以來第二次因春節因素而順延申報期限。

公發公司依規定需於每月10日前公告前月營運概況，截止日適逢假日可順延至工作日。證期局副局長蔡麗玲表示，2022年春節連假因落於1月29日至2月6日，有公司反映僅4個工作天可結算帳目，時間相當緊湊，因此將公告期限延長至2月14日。

此次並非金管會首次延長營運申報日，2019年春節同樣因連假長達9天、且首見落於2月2～10日的公告期內，按規定將僅剩2天可結算帳目。金管會對此修正相關規定，明訂若遇連假或其他情形，有無法如期公告申報月營運之虞時，主管機關可公告延長申報期限。

在完成規定修正後，金管會將公發公司的2019年1月營收申報期限，延長至當年2月15日。去年則因新冠肺炎疫情爆發，中國大陸開工延後影響當地子公司營運及帳目結算，亦將2020年1月營收申報期限延後至2月15日。

金管會說明，依據證交法、證交法施行細則及金管會相關規定，公開發行公司公告並申報的前月營運狀況，包括合併營業收入額、為他人背書及保證金額、資金貸與餘額、從事衍生性商品交易情形。