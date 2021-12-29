全家（5903）看好新年福氣商機，29日起推出「2022祥虎福袋」，每袋售價200元，限量90萬個，今年福袋抽大獎更勝去年，將送出2台價值370萬、308萬的保時捷名車，還有KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等大獎，預期帶動春節檔期雙位數成長。

同時農曆春節禮盒，全家今年更端出近200項禮盒滿足送禮需求，消費者除可透過實體店舖選購外，今年新增「全家」APP預約取功能，一指搞定，送禮收禮都方便。

為便於消費者購買祥虎福袋、春節禮盒，「全家」app地圖趣推出「春節地圖」新功能，消費者只要打開「春節地圖」，即可一指輕鬆查詢全台各店舖的福袋、禮盒庫存，不再撲空買不到。

「全家」自2015年領先同業推出春節福袋，去年開賣2周即完銷8成，今年乘勝追擊加量至90萬份，而抽獎券更勝去年，頭獎將送出市價370萬保時捷Porsche Cayenne一台、貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan一台，消費者只要期限內上網登錄序號即有機會抽中大獎。