中社觀光花市鬱金香花季率全台之先登場，漂亮的模特兒與花爭豔。（陳淑娥攝）

中社觀光花市鬱金香花季於29日率全台之先搶先登場。（陳淑娥攝）

中社觀光花市鬱金香花季於29日率全台之先搶先登場。（陳淑娥攝）

中社觀光花市鬱金香花季於29日率全台之先搶先登場。（陳淑娥攝）

中社觀光花市鬱金香花季於29日登場，花市陳小姐手拿特殊品種維多納。（陳淑娥攝）

台中市后里中社觀光花市鬱金香花海，每年總是吸引大批人潮，雖受疫情影響，業者仍不惜重金自荷蘭空運進口球根，趕在元旦假期前，鬱金香花季終於在29日率全台之先搶先登場，30萬逾50個品種，將輪番綻放到明年3月中旬。

中社花市業者賴啟文表示，這兩年受疫情影響，國外遊客完全停擺，入園人數銳減5成，不過仍克服種種難關，今年從國外海運進口鬱金香球根，延續鬱金香花季，讓不能出國的民眾，在國內就能觀賞五顏六色的鬱金香。

賴啟文指出，往年自荷蘭進口球根都以海運方式，今年因疫情關係，為趕在元旦連假前讓遊客大飽眼福，不惜重金部分改採空運，讓遊客仍先睹為快，鬱金香季終於在今天率全台之先亮相。

今年鬱金香花季準備30萬顆的鬱金香球根、品種花色超過50種，每周輪番綻放，第一周就有3萬朵、10種花色登場，包括黃色的陽光王子、白色的白馬王子、紫色的紫王子、淡紫的糖果王子以及雙色的道瓊絲，還有牡丹花型的淡黃色的維多納。

中社花市表示，即日起到3月中旬，除了天天都有鬱金香可賞外，還有百合、一串紅、鼠尾草、萬壽菊等，遊客暢遊8公頃的花海中，宛如置身歐洲優美的花園中，在這後疫情中，歡迎全台民眾造訪，以實際行動支持花農。