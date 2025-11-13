為防堵非洲豬瘟疫情再次入侵，高雄關針對海運快遞貨物進行查緝，除X光查驗，也配合檢疫犬現場嗅聞，要特別注意雞肉製品也不行。從10月23日以來，海運快遞專區查獲來自大陸雞肉製品2件共8.18公斤，也將涉違反動物傳染病防治條裁處。

高雄關1會同動植物防疫檢疫署高雄分署針對海運快遞貨物進行聯合查緝行動，配合檢疫犬現場嗅聞，對可疑貨品加強開箱檢查，全力防堵豬肉等製品違法入境。

海運快遞貨物進行聯合查緝行動，配合檢疫犬現場嗅聞，對可疑貨品加強開箱檢查。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄關說明，海運快遞貨物採逐件百分之百X光查驗通關，自國內通報首例非洲豬瘟案例後，該關立即增派人力辦理X光儀檢查核，並針對高風險因子貨物進行篩選，增加開箱及查核比率。從10月23日以來，該關於快遞專區分別查獲來自大陸的調製雞腿肉及含雞肉成分寵物飼，2件共8.18公斤，涉違反動物傳染病防治條例第33條第1項第1款規定移請防檢署依法裁處。

高雄關進一步說明，民眾網購貨物如遭查獲含來自疫區豬肉產品，涉案貨物除將沒入銷燬，進口人也將面臨7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，民眾購物時應提高警覺，切勿心存僥倖以身試法。