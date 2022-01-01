迎接2022 太平山湧入3000人追日出 09:322022/01/01 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有3000人前往太平山追今年第一道曙光。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到天候影響，太平山的日出延至上午7時升起。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） 為了追今年第一道曙光，有3000人今天（1日）在太平山國家森林遊樂區迎接日出，雖然受到氣候及雲層影響，日出延至上午7時才升起，但還是讓遊客驚呼連連，有民眾開心地說，實在不虛此行，雲海、日出真的很漂亮！ 羅東林管處表示，其實以往在太平山看日出的遊客更多，可能是受到氣象預報天氣不佳的影響，約只有3000人入園，不過看到日出的民眾都直呼幸運，並互道新年快樂。 追2022曙光 合歡山武嶺亭塞爆 遊客「前胸貼後背」 歐美塞港影響 宏達電 11月每股虧0.29元 #日出 #曙光 #影響 #遊客 #太平山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東北角跨年 龜山朝日迎2022 04:102021/12/31 地方新聞 元旦新竹以南急凍11度 迎曙光機率這些地區最高 20:292021/12/31 生活 降稅期程長 經部：影響不大 04:102022/01/01 話題觀察 《半導體》西安封城防疫 力成：對營運影響有限 12:332021/12/30 財經 10角水塔遊客中心 7月功成身退 04:102022/01/01 地方新聞 侯友宜：2025拚100家社區長照 04:102021/12/31 地方新聞 元旦連假將至 桃園大溪觀光景點估湧人潮 替代道路一次看 15:082021/12/30 生活 合歡山掀追雪潮 啟動緊急醫療站 04:102021/12/31 地方新聞 東北季風增強 北部短時間恐亮橘燈 11:552021/12/30 生活 元旦東海岸追曙光 全台8大景點時間出爐 13:022021/12/30 生活 躺在家裡看2022元旦曙光！天文館公布各地日出時間 直播線上看 12:552021/12/30 生活 生活熱門新聞 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 跨年又圈粉！盧秀燕致詞只花3秒 網嘆：市長真的很會 - 生活 羅志祥花蓮復出 空拍圖曝光！網一看嚇壞：太猛了 - 生活 羅志祥花蓮跨年夜復出！勁歌熱舞後僅對他說「這2字」就離場 - 生活 上百名胸痛病患擠爆門診 醫：90％都打這款疫苗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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