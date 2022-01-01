受到天候影響，太平山的日出延至上午7時升起。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

為了追今年第一道曙光，有3000人今天（1日）在太平山國家森林遊樂區迎接日出，雖然受到氣候及雲層影響，日出延至上午7時才升起，但還是讓遊客驚呼連連，有民眾開心地說，實在不虛此行，雲海、日出真的很漂亮！

羅東林管處表示，其實以往在太平山看日出的遊客更多，可能是受到氣象預報天氣不佳的影響，約只有3000人入園，不過看到日出的民眾都直呼幸運，並互道新年快樂。