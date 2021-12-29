2021年多元信託創新獎29日頒獎，群益金鼎證券獲得「證券商財富管理信託創新獎」優質獎的殊榮。在財管方面，群益團隊近年致力於服務、商品、業務的三大創新，建立新的財富管理品牌與創造全新的商業模式，成為結合「人性」及「數位化服務」的全方位商模，為客戶創造超越客戶期望的高附加價值理財服務，成為群益本次脫穎而出的主因。

因應台灣高齡化、少子化趨勢，政府推動信託2.0「全方位信託」計畫，在信託2.0架構下，主管機關更期許金融同業對於信託資產規劃更著重於「創新、多元」。此背景下，群益持續強化信託業務創新，結合跨業合作結盟機會，促進市場多元化發展，並強調投資人權益保障。

群益秉持以服務、商品、業務三大創新的基礎下，為客戶提供專業諮詢服務。而群益之所以可提供靈活的資產配置建議，都有賴背後穩健的業務團隊、嚴謹的風險控管、多元化的商品平台以及內外兼備的數位化服務系統等支援，讓群益可以提供信託產品一站式服務，並提升財富管理服務品質。

而也正因為這樣的「以客為尊」的服務模式，讓群益金鼎證券獲得主辦單位遴選認同，一舉奪得「證券商財富管理信託創新獎」殊榮。

群益團隊指出，群益金鼎證券一直以來都以客戶需求為核心，注重資產規畫、風險控管，在面對客戶時，業務團隊用心了解不同年齡層當下及未來的需求，從旁協助釐清目標，進而獲得客戶信任。

展望未來，群益也將持續以「滿足全方位金融」為目標，善用數位化優勢、整合性行銷與客戶服務模式，打造客戶、券商雙贏發展。