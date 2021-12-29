林依晨在出道20年之際，決定以一本書向外界展現最真的自己，推出新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》。素有「零負評女神」稱號的她，坦言「如果『乖』意謂著成為別人眼中的自己，那麼我真的很想『不乖』！」揭露「最林依晨的林依晨」，夫婿林于超更寫下「我眼中的林依晨」作者簡介，深情分享他心目中的林依晨。

林依晨在懷孕的同時努力寫作，誕生這本書，她書寫想法極盡真實，沒有偶像、明星書常見的華麗詞藻，字裡行間展現自我。她透過漫長的沉澱與回望，歸納人生的10組關鍵字，書寫100則短篇，用百無禁忌的文字自我揭露。乖巧、完美的形象不是全部的自己，所有大家沒見過、不了解的她，都在新書文字中一一揭露。她以實際行動鼓勵大家，勇敢做自己。

《做自己，為什麼還要說抱歉？》談及戲劇演出、訴說女性身分、觀看自我、並論及林依晨對家庭、情感的真實想法。身為演員的她相信：「我所能做的、能盡的責任，或許就是好好運用自己的觀察力、感受力和詮釋能力，透過戲劇、透過角色，讓所有族群都能同理並且尊重不同群體的人」；面對感情，她說：「後來的我才看清楚，自己需要的是「勢均力敵」的愛情」「人生即將邁入下半場，對真實的渴望更甚以往」，用文字呈現自我的林依晨有些叛逆、有點俏皮，在這本書裡盡情做自己。

林于超也為愛妻撰寫「我眼中的林依晨」作為本書的作者簡介，「生於1982年10月底。若人間只有12種人，對，依晨是天蠍座。個性鮮明好惡亦分明，對周遭人事物的反應其實沒什麼灰色地帶。愛好刺激感官的極限運動，也對文字裡的世界充滿好奇與憧憬。相信幽浮的存在，應該很想被抓走去看看別人的世界。性善；世間上有失公允的人事物、社會上所有不平等的相對關係，總讓她黯然神傷。也相信舉頭三尺有神明，每晚的迴向總是心念著需要加油打氣的朋友及世人。」

他說林依晨的人生的志向在於回饋社會，幫助他人，也努力想為唯一的大自然和弱勢的動物們做點什麼，所以身體力行節能減碳，盡可能地避免使用塑膠製品；她熱愛並致力於影視工作，鑽研琢磨、閱讀進修，只希望由她詮釋的角色能喚起世人對生命的熱誠及反思。她的人生是快速的進行式，永遠行程滿檔。若是突然看見她在發呆，請關心一下，她應該是生病了。「目前相一夫，教一子，以後就不知道了。」

《做自己，為什麼還要說抱歉？》以充滿力度的深色書封呈現，書籍裝幀特別使用「晨紙」製作書封，內頁採用特級淺米道林紙，兩種紙材都是FSC認證、守護森林環境的環保用紙，呼應了林依晨重視環保議題的心意。除了針對文字、紙材的用心，在書封設計的過程當中，林依晨也提出特殊的巧思，請設計師將「依」字顛倒，象徵依晨跳脫以往眾人對她的認識，再也「不依」。

林依晨同時擔任《聯合文學》雜誌一月號封面人物，在訪談中娓娓敘述自己的書寫心情：「如果不要管那麼多外界的聲音，專心挖掘自己，努力跟自我相處，我是不是就不必那麼討好？或者…越來越有『我的樣子』顯現了？更甚至是，明白『我愛我自己』，也是種負責任的狀態。」林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》將於1月5日凌晨零時起在網路書店開始預購，1月13日起各大實體、網路書店正式發行。有林依晨親筆簽名及贈品限量版，讓粉絲與讀者們珍藏。