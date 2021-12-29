為了解「生活型態介入」(Lifestyle Intervention)對糖尿病前期患者的具體影響，德國糖尿病研究中心針對逾1,000名患者，進行為期12個月的生活型態介入，隨後再進行長達2年的追蹤。結果發現，相較於生活型態沒有改變的參與者，減少總脂肪與飽和脂肪攝取、增加纖維攝取量，以及增加每周運動時間的參與者，不但血糖水平獲得改善，還延緩、甚至是預防第2型糖尿病的發生。

這份研究已發表在2021年9月份的期刊《糖尿病》。論文指出，生活型態介入是醫界避免糖尿病前期患者惡化為第2型糖尿病的主要方法。過去20多年來，多項研究已證實生活型態介入能有效預防糖尿病發生。

在1分長達6年的追蹤研究中，研究團隊發現生活介入可以讓糖尿病風險降低達15至70%。研究還發現，生活型態改變可持續帶來好處；甚至，好處會延續到介入期結束之後。

不過，仍有相當大比例的參與者並未因生活型態介入而獲得任何好處。甚至，在「糖尿病預防計畫中」，僅有40%的參與者回歸正常血糖；另有60%的參與者對生活介入毫無反應。

在無反應者中，其中一種是雖有生活型態介入，血糖卻無法回歸正常值；另一種則是雖然進行介入，卻仍在4年內發展為第2型糖尿病。甚至，部分糖尿病前期的患者，在長達11年的追蹤期內沒有任何生活型態的改變，卻也沒有惡化為第2型糖尿病。

為了解強化後生活型態的介入，能否讓糖尿病前期患者獲益；研究團隊遴選1,105名糖尿病前期的參與者，並依照胰島素阻抗、胰島素敏感性與脂肪肝量，將其分為低風險與高風險個體。

低風險的參與者被隨機分配到傳統生活型態介入組，高風險者則隨機分配到傳統生活型態介入組與強化生活型態介入組。

更進一步地說，生活型態介入目的在於讓身體質量指數(BMI)大於25的參與者，體重減輕5%、脂肪攝入量減少到小於攝取總熱量的30%，飽和脂肪攝取量則減少到小於總熱量攝取的10%，而纖維攝取量則大於總熱量攝取的每15g/1000cal。

但在傳統組介入組中，1年內僅進進行8次運動諮詢，每週訓練時數約3小時；加強介入組成成長1倍，1年內進行16次運動諮詢，每周訓練時數6小時。每次運動諮詢課程時間約30到60分鐘。

結果發現，在高風險族群中，相較於傳統介入的高風險參與者，採用加強介入的高風險參與者，介入後血糖變化減少0.29mmo/L，脂肪肝減少1.34%，而心血管疾病的風險則下降1.82%。

在3年追蹤期內，相較於傳統介入組，強化介入組的葡萄糖耐量(OGTT)正常化的機率更高。

研究團隊總結，對於糖尿病前期的高風險患者而言，可透過加強介入來改善血糖與心臟代謝能力，進而預防第2型糖尿病的發生。