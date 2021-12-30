銀行業今年擴增微型企業金融服務，大大運用了API、AI及大數據等數位技術，解決以往企業申請貸款流程繁瑣且冗長的不便，大幅縮減整體申貸程序與客戶等待時間，打造全新的企業貸款體驗，提供24小時不中斷申貸服務。

台新銀行30日表示，11月領先業界推出企業線上申貸平台「微型企業數位融資平台-e企貸」，最新摘下2021年數位銀行家(The Digital Banker)「最佳微型企業金融數位創新獎」(Outstanding Digital Innovation in SME Banking) 殊榮，獲得主辦單位及專業評審的高度肯定。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民說明，企業主於「微企飛速貸-e企貸」平台填寫公司基本資料後，可用工商憑證進行公司驗身，負責人得用自然人憑證或於申請介面輸入他行帳號完成驗身，最快僅須1分鐘就可完成申請流程。

吳良民說，台新銀行更運用API、AI及大數據等技術，串接財金、聯徵資料庫，將行內外數據資料結合人工智慧技術，建立「智能企業評分模型」，快速分析出客戶可貸額度區間，翻轉傳統人工徵審模式，締造最優的企業貸款申辦體驗。