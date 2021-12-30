總統府元旦升旗典禮訂於2022年1月1日5時，在總統府前廣場舉行，上午4時30分開放民眾入場，預估將有5000人到場參加，中正一警方30日表示將加強反恐維安，管制防範周遭人車出入，因總統府周圍均為「禁制區」，呼籲民眾遵守相關規定入場觀禮。

中正一分局指出，為維護活動會場秩序及總統府維安，此次出動近300名警力，另將會同新北市政府警犬隊，針對活動場域實施全面安檢，防止爆裂物藏匿於其中。

活動期間另編排特勤警力荷槍於會場梭巡，並預置防爆車，加強反恐維安工作，另因總統府周邊屬禁航區，警方也設置「空拍機干擾槍」，如發現未經申准的空拍機盤旋，將立即予以攔截，並函請有關單位依法查處。

活動會場各入口，另會實施量測體溫與實聯制等防疫作為，為確保活動順利及維護升旗典禮之莊嚴性，入場民眾需配合主辦單周位及憲警人員搜查，不得攜帶與節日無關的標語、傳單、喊話器，或涉及政治色彩之旗幟、背心及傳單，違者管制進場。

警方呼籲民眾遵守「禁制公告」，配合主辦單位相關管制措施，如有違法、脫序行為，將依法究辦以維持典禮秩序。