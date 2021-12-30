國家通訊傳播委員會昨公開「數位通訊傳播服務法」草案，未來大型網路社群平台均有望納管，國民黨立委賴士葆痛批，這幾年蔡政府修國安法箝制人權，無限上綱用社維法打假信息，老百姓如坐針氈，動輒被檢調約談，比過去刑法一百條的白色恐怖時代更甚，現在NCC的手要伸入網路社群，這絕對就是網路戒嚴。

賴士葆表示，其實蔡政府對言論自由的管制只有一個原則，就是黨同伐異的順我者昌、逆我者亡。例如，站在與蔡政府相同政治立場的綠媒，幾年來都可以得到政府鉅額的標案補助，彼此水乳交融，互惠互利；反之，站在監督政府的中天新聞台下場就是被下架。

他指出，PTT在哀號這個新的監管機制會不會將其變成「中天第二」，其實如果PTT的言論若未來轉為跟綠媒相同的基調，就不用擔心會被關，否則還真的是要看著辦。回顧NCC下架中天的理由如果要一視同仁比照辦理，所有的綠媒全都要被關閉。唯獨中天被關，只因NCC選擇性的執法。

賴士葆說，如果要全民票選最沒有公信力的政府機關、最沒有持守中立自主的獨立機關，NCC絕對名列前茅，因為NCC自甘墮落沉淪成為替特定政黨效力的附隨組織而非獨立機關。在民主國家當中，用政治力強行關閉新聞台是對言論自由最大的戕害，NCC執法的標準是依照政黨利益與意識型態為依歸。

他強調，蔡英文被《亞洲週刊》評論為新威權主義的民選獨裁皇帝，因為要遂行箝制言論自由及違反人權的反民主法治的行政專斷之前，奸巧的利用在立法院佔絕對多數的人數優勢，以透過民主程序的方式立法，讓不公不義行為取得法源，就是將不法之事取得法源，對外顯示符合民主的程序，其實內裡是暗藏人為加工漂白的不法。

賴士葆直言，NCC過去選擇性執法的紀錄斑斑可考，現在要進一步監管數位通訊，就像一個素行不良的機構給他更大的屠刀對準網路世界，是福是禍可想而知。