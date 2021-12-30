股市作手「骨董張」假釋初審過關 矯正署明年開會確定 16:302021/12/30 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 炒作唐鋒、天剛等股票的股市作手「骨董張」張世傑，被判刑4年確定，發監台中監獄；張服刑過半，日前申請假釋初審通過，獄方已送矯正署假釋審議委員會複審，明年開假審會決定是否准予假釋。 張世傑12年前與股票上櫃唐鋒公司派勾結，利用網站、媒體散布不實利多消息，炒作唐鋒股票，2個月獲取暴利6億多元，被依違反證交法起訴。 最高法院2016年判張世傑有罪確定，張企圖從馬祖出海偷渡到大陸，被海巡署逮捕入獄服刑迄今。 社會9點檔》水電工被笑「性無能」竟割喉殺人 關20年假釋出獄 嚴審性侵犯假釋！藝人胡睿兒首度申請假釋遭駁回 #張世傑 #假釋 #唐鋒 #股市作手 #骨董張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立院修正《刑法》賭博罪 法務部：網路、電子賭博將有法可罰 20:482021/12/28 社會 假釋男不知悔改鳴槍恐嚇 犯案後17小時後遭逮 22:052021/10/18 社會 南非法院駁回假釋 下令前總統朱瑪回監獄服刑 22:252021/12/15 國際 前三線一星分局長李世昌涉貪 獲假釋近日出監 10:442021/12/09 社會 「暖男冷氣工」詐騙遭逮 臉書停更1年突發文：我出獄了 11:562021/11/03 社會 惡男性侵3男童被關12年 出獄後竟又性侵9童 檢起訴求重判 11:352021/11/04 社會 女毒蟲假釋出獄投靠叔叔 竟被威脅嘿咻4次怒告 12:582021/11/23 社會 唐鋒炒股案「古董張」員工助炒股撈6億 輕判10月徒刑 12:052021/12/23 社會 聯強等30檔上市櫃股 股價創今年新高 17:502021/12/15 財經 社會熱門新聞 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 冷血碩士女國小走廊弒父 機車踏板運屍拖3公里「腿磨到見骨」 - 社會 碩士女為錢弒父 親弟心痛發聲「爸用薄薪養大我們」：勸不了姐 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 早有預謀！弑父碩士女堵爸3個月 父因一件事未聲請保護令 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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