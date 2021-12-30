炒作唐鋒、天剛等股票的股市作手「骨董張」張世傑，被判刑4年確定，發監台中監獄；張服刑過半，日前申請假釋初審通過，獄方已送矯正署假釋審議委員會複審，明年開假審會決定是否准予假釋。

張世傑12年前與股票上櫃唐鋒公司派勾結，利用網站、媒體散布不實利多消息，炒作唐鋒股票，2個月獲取暴利6億多元，被依違反證交法起訴。

最高法院2016年判張世傑有罪確定，張企圖從馬祖出海偷渡到大陸，被海巡署逮捕入獄服刑迄今。