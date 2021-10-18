42歲張姓男子於假釋期間仍與39歲沈姓男子有毒品往來，兩人卻因購買毒品糾紛，而心生嫌隙，張男因久久無法釋懷，憤而於10月16日清晨5時至板橋區四維路上張貼毀謗沈男海報並於巷口鳴槍恐嚇。

海山警分局接獲報案後，立即由江翠所員警與偵查隊同仁成立專案小組，經調閱相關資料查證後，鎖定張姓犯嫌，因張嫌可能懷有槍械，故向臺灣新北地方法院檢察署聲請拘票、搜索票，由於當天晚間10時在張男住家將其查獲到案，並起獲蠍式衝鋒槍一把、改造手槍一把、點22空包彈11顆、90子彈9顆、大麻1包、已擊發空彈殼1顆、恐嚇文宣2張。

經了解張男因槍砲案目前為假釋期間，因與沈男購買毒品而產生糾紛，氣憤難消才持槍至沈男住家附近鳴槍恐嚇，未料警方竟不到17小時就到住家將其查獲，張男見警上門時，一臉驚恐，經警方規勸後才願意開門投降，避免一場惡鬥，本案張男依誹謗、恐嚇、毒品、槍砲等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

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