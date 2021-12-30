張榮發的二子張國明及三子張國政提告，請求法院宣告張榮發基金會董事長鍾德美的董事指派行為無效，一審及二審駁回張國明及張國政請求，遭廢棄後，台灣高等法院更一審改判2人勝訴。可上訴。

張國明等人提告指控鍾德美擔任基金會第8屆董事長期間，未經董事會決議，在去年指派第三人為董事行為，違反基金會捐助章程，他們是基金會第8屆董事，屬利害關係人，請求法院宣告鍾德美的董事指派行為無效。

針對今日高等法院所宣判之張榮發慈善基金會董事長於2019年長榮國際公司股東會行使該基金會股東權，遭張國明及張國政先生提告一案，鍾董事長表示，俟收到判決書後與律師研究繼續上訴，以捍衛自身清白。

長榮集團對於高等法院判決也深感遺憾，長榮集團表示，鍾董事長因認同目前集團各公司秉持公司治理由專業經理人經營之理念，而非家天下之思维， 延續基金會自1996年創設以來歷年慣例，因此在2019年長榮國際公司股東會行使慈善基金會之股東權，支持其認為能領導公司正向發展的經營團隊，希望能有良好的績效回饋基金會。

而事實證明目前長榮集團主要公司今年在疫情肆虐下，在專業經理人的帶領下繳出亮麗的成績單，尤其長榮海運前三季獲利已超過一千五百億台幣；長榮航空雖然在全球航空業不景氣的大環境中，仍努力為國人的交通運輸維持骨幹航線載客，也積極以航空貨運創造獲利；長榮鋼鐵今年雖甫上市，也不辜負投資人的期待，營收迭創新高。

張榮發基金會更是賡續秉持創辦人張榮發總裁回饋社會的理念，從事各項慈善公益事務，從未間斷，在疫情期間也捐贈了數千萬的醫療物資給醫療院所、警消單位。

反觀提告的一方卻濫訴興訟，更涉嫌教唆黑道份子恐嚇鍾董事長及集團高階主管，企圖以暴力、威嚇手段干預集團公司經營權，破壞長榮集團形象，全案已被地檢署起訴，除主嫌謝國獻外其餘到案之共犯於法院審理時皆已坦承犯行，相信很快會有結果。