嘉義縣阿里山國家森林遊樂區小笠原山與祝山之間，時常可見「迷霧中的王者」帝雉出沒，日前楓紅正夯，沒想到卻有人以食物誘拍帝雉，讓許多民眾非常氣憤。嘉義林管處表示，目前已加強巡邏，也會裝設監視器。

生態觀察家也是攝影師的蘇家弘指出，以往帝雉求偶期約在2月左右開始，但目前已觀察到部分帝雉開始有求偶的行為，如雄帝雉爭領域、求偶打鬥等畫面，可能跟氣候或人為干擾有關。蘇家弘說，日前就看到有人以食物引誘帝雉後拍攝，還有人在木棧道下追拍帝雉。蘇家弘表示，這樣的行為會影響帝雉習性，也會對他們造成危害，讓人看了十分心痛，盼相關單位能重罰，嚇阻這樣的行為。

嘉義林管處副處長李定忠表示，今年阿里山國家森林遊樂區內無誘拍現場取締案件，僅在12月7、8日兩天有人拍到放飼料的情形，當時隨即展開現場巡守及勸導，並預計在帝雉出沒地點設置10支監視器，目前部分已設置完成，若有相關行為會立即勸離，確有實證證明其誘拍，會交由森林警察處理。

李定忠也呼籲遊客，小笠原山是帝雉重要棲息區域，若前往該區域遇見帝雉，請配合賞鳥「五不曲」不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不補捉，用雙眼及相機紀錄牠美麗的身影及回憶。

嘉義林管處指出，餵食野生動物會影響野生動物習性，有騷擾保育類野生動物之虞，恐違反野生動物保育法第16條第1項、第18條第1項及依第42條第1項罰則，可求處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。