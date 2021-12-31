買房為人生一大昂貴投資，動輒幾千幾百萬元的開銷，每一個面向都需做足功課。有網友目前於台南工作，3年後將去雙北工作，手中有約500萬的存款和股票，在考慮是先於台南買一間2千萬的3房，3年後賣掉換雙北房，又或是直接在雙北買2500萬的三房。網友看了一面倒選擇直購雙北，甚至有南部人出面稱不看好台南房市，直言「未來五年十年你的房子沒漲也算套牢了」。

這名網友在PTT房屋版發文分析利弊，首先台南的房價漲幅較大，因此增值也相對有空間，不過要考量被課房地合一稅，同時還要擔心未來換雙北價格狂漲買不起，以及屆時超過2千萬的行情在台南好不好賣。

此外，原PO提到若直接在雙北置產2500萬房，優點是之後北上就不用再換房，且雙北房價漲幅並沒有像台南這麼驚人，但由於仍不確定未來工作地點在哪，2500萬的價格在雙北也僅能買到普通三房的物件，綜合上述2種考量，「想請問各位大大意見」。

貼文一出後，底下網友幾乎一面倒選擇直購雙北，「先買雙北，三年後再買同價位應該少好幾坪」、「雙北+1」、「雙北啊，台南就是炒出來的，不保值就會慘跌」、「雙北」、「下波回去你就進不去台北了」、「當然是雙北，資源差太多」、「絕對是雙北」、「雙北吧，到時候大不了就自住，你買台南遲早要賣的」。

也有台南當地人出面勸道，「我南部人建議你買雙北+1，炒太兇接盤風險本就高，就算沒崩，但未來五年十年你的房子沒漲也算套牢了」、「我住台南2500＋，近幾年成屋，只能說就是soso而已，現在建商品質沒有好到哪就是了」、「我台南人，我會直接買雙北」、「我自己也是做台南，但我對於資金退潮後的台南房市是偏保守，可能維持平盤，但說要大跌機會是不大，但要大漲也機會不大，最好做的機會已經過去了」。